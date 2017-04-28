أزعجتها حنان ماضي وهاجمت «حلمي ومنى».. 15 معلومة عن نسمة محجوب

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احتفلت المطربة نسمة محجوب بخطبتها على الموزع الموسيقي شادي الحلواني، وخضعا لجلسة تصوير بعدسة المصور شريف أبو بكر، وأطلت نسمة من خلالها بفستان طويل سيموني اللون، ورافقهتم بالصور مجموعة من الكلاب.

ويرصد موقع "التحرير لايف" في التقرير التالي أبرز المعلومات عنها.

1- ولدت نسمة يوم 26 ديسمبر 1989.

2- والدها المخرج علاء محجوب ووالدتها مضيفة جوية، وتخرجت من المدرسة الألمانية.

3-في الثالثة من عمرها كانت تقلد صوت الموسيقي على البيانو واكتشف مدرس الموسيقي بالمدرسة موهبتها، واصطحبتها والدتها للأوبرا وانضمت لكورال فرقة الموسيقار سليم سحاب، وظلت معه لحوالي 6 سنوات.

4- شاركت ببرنامج المواهب "ستار أكاديمي" الموسم الثامن وفازت باللقب.

5-أول تجربة لها بالـ"دبلجة" كانت عام 2013.

6- جسدت دور "إلسا" بالنسخة العربية لفيلم "ديزني ملكة الثلج".

7- قدمت مشروع تخرجها مسرحية "البؤساء"،من خلال برنامج "البرنامج" الذي قدمه الإعلامي الساخر باسم يوسف، ولاقت نجاحًا واسعًا.

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8- شاركت في التمثل بمسرحية "دنيا حبيبتي" التي عُرضت على مسرح الفن، عام 2014، مع الفنانين: كمال أبو رية، رضا إدريس، وسيد جابر.

9- أطلقت أول ألبوم لها، عام 2012، بعنوان "هتقولي ايه"، الذي ضم 12 أغنية بلغات ولهجات مختلفة منها المصرية والخليجية وباللغة الإنجليزية.

10- توالت بعد ذلك في تقدييم أغنيات مختلفة منها الوطنية، ففي عام 2012، قدمت "متخليش حاجة توقفك"، "قد الدنيا".

11- غنت أغنية "البوسطجية اشتكوا" بفيلم "بنطلون جوليت"، و" لازم تتغير" بمسلسل روبي.

12-شاركت بأوبريت "نبي الرحمة" مع الفنانين يحيى الفخراني، نور الشريف، إيمان البحر درويش، والذي كان ردًا على إساءة الغرب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقدمت أدعية مثل "جتلك يارب" و"إلهي".

13- تعرضت لأزمة مع الشركة المنتجة لمسلسل "آسيا"، حيث وقعت عقد غناء تتر المسلسل، وفوجئت بعد ذلك باستبعادها وترشيح الفنانة حنان ماضي لغنائه، ما أصابها بانزعاج شديد وهاجمت الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي، منتجي المسلسل، وطالبت من صناعه تقديم اعتذار رسمي لها.

14- طرحت كليب أغنية "حب أخوات"، عام 2015، وحاز على أعلى نسبة مشاهدة بمواقع التواصل الاجتماعي.

15- ظهرت مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة"، 5 مرات، ما زاد من شهرتها ودعمها بمسيرتها الفنية.