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«انتهاك للدستور».. تعليقات المشاهير على قانون الهيئات القضائية

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«انتهاك للدستور».. تعليقات المشاهير على قانون الهيئات القضائية «انتهاك للدستور».. تعليقات المشاهير على قانون الهيئات القضائية

التحرير

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بعد نشر الجريدة الرسمية، أمس الخميس، خبر تصديق الرئيس عبد الفتاح على قانون الهيئات القضائية، الذي يتعلق بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وفقًا لقرار رئيس البلاد، وأنهالت تعليقات نجوم المجتمع بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام على هذا القرار.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" أبرز التعليقات بالتقرير التالي..

1- عمرو حمزاوي

قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية: "لا يختلف قانون الهيئات القضائية عن قانون الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة الذي صدر في 2015".

عمرو حمزاوي

2- خالد أبو بكر

غرد المحامي خالد أبو بكر عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، قائلًا: "قانون الهيئات القضائية اعتمد ولن يتم التراجع عنه (وفقاً لخبراتنا مع الإدارة الحالية) كل الاحترام لقضاة ، ونتمنى ألا تتصاعد الأمور".

خالد أبو بكر

3- طارق العوضي

علق المحامي طارق العوضي على قانون الهيئات القضائية قائلًا: "بعد ورود مذكرة مجلس الدولة بعدم دستورية قانون السلطة القضائية، البرلمان يتحدي الدستور ويقر القانون بشكل نهائي، هذا زمان العبث".

طارق العوضي

4- باسل عادل

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استقبل النائب البرلماني السابق، باسل العدل، الخبر قائلًا: "السلطة التشريعية التي تسلم رقبة السلطة القضائية للسلطة التنفيذية، سيحاسبها التاريخ حساب عسير".

باسل عادل

5- حافظ أبو سعدة

كتب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تدوينة عبر موقع تويتر: "الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحق الهيئات القضائية، في اختيار قيادتها يحقق مبدأ الفصل بين السلطات  فرض عين على البرلمان، احترامًا للدستور".

حافظ أبو سعدة

6- حمدين صباحي

استنكر المرشح الرئاسي للانتخابات الرئاسية السابقة، حمدين صباحي، اعتماد القانون قائلًا: "تعديلات قانون الهيئات القضائية انتهاك جديد للدستور وعدوان جائر على استقلال القضاء الدفاع عن استقلال القضاء واجب وطني".

حمدين صباحي

7- حاتم نعمان

هاجم الإعلامي حاتم نعمان، البرلمان لتمريره قانون الهيئات القضائية بعد قبول اللجنة التشريعية والدستورية، وقال خلال برنامجه "بنحبك يا مصر" المذاع على قناة "LTC": "النظم القضائية محدش ليه دعوة بيها، ومينفعش اللجنة تنزل قانون يدين القضاة لأنهم القانون نفسه، القضاة في كل دول العالم لهم رواتب محترمة، ويجب أن نوفر لهم كل شيء من أجل تقديم العدل، بلاش نعملهم قانون يعملهم مشاكل".

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التحرير

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