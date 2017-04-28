أخبار عاجلة

مانشستر يونايتد يسعى للاقتراب من رقم ليدز وبيرنلي التاريخي -
تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع د/هاني الناظر .. والحديث عن الأكزيما التى تصيب الجلد -
عباس يبحث تطوّرات عملية السلام في القاهرة -
الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية -
تغطية خاصة - تعليق المطران منير حنا على القدسس الإلهي براسة البابا فرانسيس بستاد الدفاع الجوي -
قبيلة الترابين: تنظيم "بيت المقدس" ثلّة دخلاء ودمهم مهدور -
بالصور.. سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة بكفر الشيخ -
ضبط 105 كيلو لحوم فاسدة بمطعم شاورمة في أسوان -
بالصور.. القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم

قطر تبدأ الغدر بالسعودية

Google+ Print
قطر تبدأ الغدر بالسعودية قطر تبدأ الغدر بالسعودية

شرع التنظيم الدولى للإخوان، والمخابرات القطرية في شن حملة ممنهجة تستهدف ولى ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتشويه سمعته بحملة إعلامية ممنهجة تهدف إلى خلق حراك شعبى ضده.
 
وبالرغم من تحريك هذه الحملة إعلاميا على مدار الأيام الماضية لأسباب غير معلومة حتى الآن، أبرزها ما زعمته صحيفة «الخليج الجديد» الذراع الإعلامي الجديد لتنظيم الإخوان ومقره "لندن"، حول تقديم المملكة دعما لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد قيمته 56 مليار دولار.
 
ونقل الموقع عن مصدر لم تكشف هويته زعمه، أن المبلغ الذي رصدته المملكة لدعم إدارة «ترامب» يعد ضخمًا خاصة في ظل ضغوط مالية تواجهها الرياض مع تدهور النفط، لكن المقابل الذي يريده الملك «سلمان بن عبدالعزيز» ونجله ولي ولي العهد «محمد بن سلمان»، أيضا، ضخم، وربما يستحق ذلك.
 
وأوضح المصدر أن «ابن سلمان» (31 عاما) يعول كثيرا على دعم إدارة «ترامب» لخطوة اعتلائه عرش المملكة خلفًا لوالده، خاصة أن ذلك المخطط يواجه بمعارضة شديدة من أطياف داخل العائلة الحاكمة التي تضمر عدم رضا على تجاوز كبار العائلة ومنح المنصب الأرفع بالمملكة لشاب لا يزال في سن صغيرة وحديث عهد بمسائل الحكم.
 
إذ قد يساهم هذا الدعم المالي الضخم — حسب المصدر — في تغيير دفة الإدارة الأمريكية باتجاه «ابن سلمان»، خاصة أن الأوساط السياسية الأمريكية تميل لتفضيل ولي العهد «محمد بن نايف» كملك مقبل للسعودية؛ لكون الأخير يتمتع بعلاقات وثيقة مع الأمريكان، وهو قريب منهم أكثر من سائر الأمراء السعوديين.
 
المصدر الخليجي الذي وصفه الموقع المقرب للمخابرات القطرية بـ"المطلع" اعتبر، أيضًا، أن من شأن الدعم المالي السعودي الكبير تخفيف ضغوط الكونجرس الأمريكي فيما يتعلق بـ«قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، المعروف اختصارا باسم «جاستا»، أو على الأقل هكذا تتوقع الرياض.
 
ولفت في هذا الصدد إلى أن الرياض تأمل في اتخاذ المشرعين الأمريكيين خطوات في إطار تفكيك هذا القانون، الذي تم إقراره في وقت سابق من العام الماضي، والذي يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية، وطلب تعويضات منها، بسبب تلك الهجمات التي شارك فيها مواطنون سعوديون.
 
كذلك، أشار المصدر إلى أن الرياض في حاجة إلى مزيد من الدعم الأمريكي في اليمن سواء سياسيًا أو عسكريًا، وتأمل في أن تبادر إدارة «ترامب» إلى ذلك.
 
 
المصدر : فيتو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية

الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية

بالصور.. القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس

بالصور.. القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس

بالصور- من هي صاحبة الأصول العربية التي أثارت غيرة ميلانيا ترامب؟

بالصور- من هي صاحبة الأصول العربية التي أثارت غيرة ميلانيا ترامب؟

ترامب في مئة يوم.. العالم لا زال يترقب سياسة الرئيس الجديد..(ملف خاص)

ترامب في مئة يوم.. العالم لا زال يترقب سياسة الرئيس الجديد..(ملف خاص)