تواضروس: «لن يفلح أحد في تشتيت المصريين»

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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يقدر دور البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، على الساحة العالمية.

وأضاف تواضروس، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع البابا فرنسيس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، "لعل استجابتكم لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة مصر، أبلغ رسالة ليرى العالم أن مصر نموذج لفهم الآخر".

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وتابع: "شاهدنا بعض الفترات العصيبة، لكنها كانت مثل النار التي تنقي الحديد من الشوائب"، مؤكدًا أن الحوار بين مصر والفاتيكان ممتد عبر التاريخ، والمصريون أثبتوا أن طاقة المحبة أبقى، معقبًا: "ففي هذه الأوقات العصيبة يظهر معدن المصريين المتحدين في الفرح والآلام، معلنين للعالم كله أن فجيعتنا فجيعة وطن مترابط".

واستكمل: "لن يفلح أحد أن يشتت وحدة المصريين، هكذا تكون مصر مهبط للسلام وبلد السلم والآمن"، موجه حديثه للبابا فرانسيس، "أشكركم على تلك الزيارة، وأؤكد لقداستكم لن تغيبوا أبدا عن صلاتنا الخاصة في كل يوم، فأنتم محفظون في قلوبنا بالمحبة، فأهلا وسهلا بيكم في أرض السلام".