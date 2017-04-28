بابا الفاتيكان للمصريين: بلدكم «جريحة».. كونوا على قلب رجل واحد

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قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إن مصر بموقعها الجغرافي، تلعب دورًا لا غنى عنه في الشرق الأوسط، منوهًا بأن العنف الأعمى ناتج عن تجارة الأسلحة، والرغبة الجامحة في السلطة، والمشاكل الاجتماعية والتطرف، التي يستغل فيها اسم الله لارتكاب مجازر.

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ودعا، في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين، إلى أن يكونوا على قلب رجل واحد، مستغلين العبقرية الفكرية لهذا البلد، مستكملًا: "مصر لديها واجب فريد، رغم أنها جريحة على أرضها نتيجة العنف الذي تسبب في الأذى النفسي للأسر التي فقدت أبناءها من أجل مصر، أفكر في جميع الأشخاص الذين قدموا حياتهم من أجل المحافظة على وطنهم".