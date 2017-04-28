«مورينيو» يكشف موعد عودة «بوجبا» لصفوف اليونايتد

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قال جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، إن بول بوجبا لاعب وسط الفريق، سيغيب، عن مواجهة سوانزي، الأحد المقبل، في الدوري، لكنه سيلحق بنصف نهائي الدوري الأوروبي، أمام سيلتا فيجو، في الرابع من مايو المقبل.

وغاب بوجبا عن ديربي مانشستر أمام السيتيزنز، أمس الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ26 من البريميرليج، الذي انتهى بالتعادل السلبي، بسبب شد في العضلات، تعرض له اللاعب قبل أيام خلال مباراة بيرنلي.

ورد مورينيو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، على سؤال بشأن مدى جاهزية اللاعب الفرنسي قائلًا: "أمام سيلتا فيجو، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن لدينا حظا عاثرا وأن هذه الإصابات الصغيرة، مثل تلك التي يعاني منها بوجبا الآن، وكذلك أنطونيو فالنسيا الأسبوع الماضي، ناتجة عن آلام الإرهاق وضغط المباريات".

ويواجه المدرب البرتغالي عجزا في خط الوسط بعد إيقاف البلجيكي مروان فيلايني 3 مباريات، بعدما تم طرده في مواجهة السيتيزنس والشاب تيموثي فوسو مينساه الذي يتعافى من إصابة قوية.

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وأوضح مورينيو أن لديه أندير إيريرا ومايكل كاريك فقط، مؤكدا أنه يواجه خطرا، لكنهم سيقاتلون معا، لا شك في ذلك.

كما دافع المدير الفني عن قرار بيع الفرنسي مورجان شنايدرلين والألماني باستيان شفاينشتايجر إلى إيفرتون وشيكاغو فاير، على الترتيب، مصرا على أنه لم يكن ممكنا التنبؤ بحدوث هذه الإصابات.

واختتم "كان قرارنا، وجود لاعبين لا يلعبون هو أمر لا يريدونه، لم نقل لمورجان إننا نريد بيعه، كان هو من طلب إلينا أن نبيعه، يثار أحيانا جدل بسبب وجود لاعبين غير سعداء لا يلعبون من أجل امتلاك قائمة كبيرة".