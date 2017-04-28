أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تعليق المطران منير حنا على القدسس الإلهي براسة البابا فرانسيس بستاد الدفاع الجوي -
قبيلة الترابين: تنظيم "بيت المقدس" ثلّة دخلاء ودمهم مهدور -
بالصور.. سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة بكفر الشيخ -
ضبط 105 كيلو لحوم فاسدة بمطعم شاورمة في أسوان -
بالصور.. القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس -
بالصور- من هي صاحبة الأصول العربية التي أثارت غيرة ميلانيا ترامب؟ -
بالصور.. هاني عادل ووديع النجار يلتقطا السيلفي بحفل cairo fashion festival بحضور النجوم -
راعي "مارمرقس" بطنطا: 250 شابًا شاركوا البابا فرنسيس الصلاة بسفارة الفاتيكان -
مصدر كنسي: إعادة سر المعمودية بين الكاثوليك والأرثوذكس كان خطئًا لاهوتياً -
أبوشقة: التعاون بين البابا فرنسيس والبابا تواضروس وشيخ الأزهر "مكسب للعالم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«مورينيو» يكشف موعد عودة «بوجبا» لصفوف اليونايتد

Google+ Print
«مورينيو» يكشف موعد عودة «بوجبا» لصفوف اليونايتد «مورينيو» يكشف موعد عودة «بوجبا» لصفوف اليونايتد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، إن بول بوجبا لاعب وسط الفريق، سيغيب، عن مواجهة سوانزي، الأحد المقبل، في الدوري، لكنه سيلحق بنصف نهائي الدوري الأوروبي، أمام سيلتا فيجو، في الرابع من مايو المقبل.

وغاب بوجبا عن ديربي مانشستر أمام السيتيزنز، أمس الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ26 من البريميرليج، الذي انتهى بالتعادل السلبي، بسبب شد في العضلات، تعرض له اللاعب قبل أيام خلال مباراة بيرنلي.

ورد مورينيو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، على سؤال بشأن مدى جاهزية اللاعب الفرنسي قائلًا: "أمام سيلتا فيجو، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن لدينا حظا عاثرا وأن هذه الإصابات الصغيرة، مثل تلك التي يعاني منها بوجبا الآن، وكذلك أنطونيو فالنسيا الأسبوع الماضي، ناتجة عن آلام الإرهاق وضغط المباريات".

ويواجه المدرب البرتغالي عجزا في خط الوسط بعد إيقاف البلجيكي مروان فيلايني 3 مباريات، بعدما تم طرده في مواجهة السيتيزنس والشاب تيموثي فوسو مينساه الذي يتعافى من إصابة قوية.

شاهد أيضا

وأوضح مورينيو أن لديه أندير إيريرا ومايكل كاريك فقط، مؤكدا أنه يواجه خطرا، لكنهم سيقاتلون معا، لا شك في ذلك.

كما دافع المدير الفني عن قرار بيع الفرنسي مورجان شنايدرلين والألماني باستيان شفاينشتايجر إلى إيفرتون وشيكاغو فاير، على الترتيب، مصرا على أنه لم يكن ممكنا التنبؤ بحدوث هذه الإصابات.

واختتم "كان قرارنا، وجود لاعبين لا يلعبون هو أمر لا يريدونه، لم نقل لمورجان إننا نريد بيعه، كان هو من طلب إلينا أن نبيعه، يثار أحيانا جدل بسبب وجود لاعبين غير سعداء لا يلعبون من أجل امتلاك قائمة كبيرة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بطريرك الكاثوليك: مصر مهد الأديان قادرة على استيعاب الثقافات المتنوعة

بطريرك الكاثوليك: مصر مهد الأديان قادرة على استيعاب الثقافات المتنوعة

فيديو.. لحظة مغادرة بابا الفاتيكان لـ«الدفاع الجوي» عقب انتهاء القداس الإلهي

فيديو.. لحظة مغادرة بابا الفاتيكان لـ«الدفاع الجوي» عقب انتهاء القداس الإلهي

فيديو.. بابا الفاتيكان وبطريرك الكاثوليك يتبادلان الهدايا التذكارية

فيديو.. بابا الفاتيكان وبطريرك الكاثوليك يتبادلان الهدايا التذكارية

بطريرك الكاثوليك لـ«بابا الفاتيكان»: السيسي لا يبخل على مصر

بطريرك الكاثوليك لـ«بابا الفاتيكان»: السيسي لا يبخل على مصر