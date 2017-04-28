«تسعيرة» النقطة في «البريميرليج».. مانشستر يونايتد يتصدر وتوتنهام مفاجأة

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اقتنص نادي مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني البرتغالي، جوزيه مورينيو، 64 نقطة حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب، بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 17 وتعادل في 13 وخسر 3، مسجلًا 50 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 24 هدفًا.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد ينفق نحو 7.9 مليون جنيه إسترليني، للحصول على نقطة واحدة في البريمرليج، إذ أن قيمة الفريق الحالي تبلغ نحو 495.5 مليون جنيه استرليني، ليصبح الفريق الأعلى تكلفة لكل نقطة.

في المقابل يأتي فريق وست بروميتش في المركز العشرين والأخير من حيث قيمة النقطة الواحدة، إذ جاءت تكلفة النقطة الواحدة له 1.47 مليون جنيه إسترليني، وجمع حتى الآن 44 نقطة.

ويأتي بيرنلي في المركز الـ19، وبلغت تكلفت النقطة الواحدة للفريق نحو 1.57 مليون جنيه إسترليني، وهال سيتي في المركز الـ18 بـ1.70 مليون جنيه استرليني تكلفة النقطة الواحدة وله (33 نقطة)، فيما جاء بورنموث في المركز الـ17 بتكلفة بلغت 1.75 مليون جنيه إسترليني للنقطة الواحدة، وله 38 نقطة، وفي المركز الـ16 جاء واتفورد بتكلفة بلغت 1.8 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت سكاي سبورت، في تقرير لها، إلى أن الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط مانشستر يوناتيد، الذي انضم لصفوف الفريق من يوفنتوس الإيطالي مقابل 93.25 مليون جنيه إسترليني، تجاوز التكلفة الإجمالية لنقاط فريقي هال سيتي 56.1 مليون جنيه إسترليني، وبيرنلي 56.4 مليون جنيه إسترليني الذين جاءا في المركزين الـ18 و الـ19 .

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وجاء ميدلزبره في المركز الـ15 بتكلفة بلغت 2.1 مليون جنيه إسترليني، وسوانزي سيتي في المركز الـ14 بتكلفة بلغت 2.3 مليون جنيه إسترليني، وستوك سيتي في المركز الـ13 بتكلفة بلغت 2.4مليون جنيه إسترليني، وتوتنهام في المركز الـ12 بتكلفة بلغت 2.7 مليون جنيه إسترليني، وفي المركز الحادي عشر جاء إيفرتون وجاءت تكلفة النقطة الواحدة نحو 2.9 مليون جنيه استرليني، وحل في المركز العاشر وست هام يونايتد بتكلفة بلغت 3.1 مليون جنيه استرليني للنقطة الواحدة.

وفي المركز التاسع حل ليستر سيتي حيث بلغت قيمة الفريق الحالي نحو 122 مليون جنيه استرليني، وجاءت تكلفة النقطة الواحدة نحو 3.3 مليون جنيه استرليني،

وفي المركز الثامن حل كريستال بالاس بتكلفة بلغت 3.5 مليون جنيه استرليني مقابل النقطة الواحدة، وفي المركز السابع جاء ساوثهامبتون بتكلفة بلغت 3.8 مليون جنيه استرليني للنقطة، واحتل سندرلاند المركز السادس حيث جاءت تكلفة النقطة بـ3.9 مليون جنيه استرليني.

وجاء تشيلسي ثالثًا حيث بلغت تكلفة النقطة الواحدة نحو 5.1 مليون جنيه استرليني، علاوة على أن قيمة الفريق الحالي تبلغ نحو 343 مليون جنيه إسترليني فيما حل في المركز الثاني رجال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، حيث جاءت تكلفة النقطة الواحدة للفريق 7.76 مليون جنيه استرليني،



