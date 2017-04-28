بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة»

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قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إنه «رغم أن مصر جريحة على أرضها نتيجة العنف، فإنها تقوم بدور هام في المنطقة لمواجهته، وندعم مساعي مصر لدعم الاستقرار في المنطقة».

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أضاف البابا، خلال المؤتمر العالمي للسلام: «مصر دولة كبيرة ونثق في قدراتها على مواجهة التحديات، وهي تقف في مقدمة الدول التي تواجه التطرف والإرهاب»، مؤكدًا أنه «لا بد من التصدي للتطرف والإرهاب حتى يعم العالم الاستقرار، والأعمال الإرهابية تسعى للنيل من صمود الشعوب، فنحن أمام مشهد عالمي شديد التعقيد، في جزء منه حرب عالمية».