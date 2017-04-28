بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية

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وجَّه البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعوته لزيارة مصر، موضحا أنه يذكر زيارته لروما، واللقاء الأخوي بينه وبين البابا تواضروس الثاني في 2013.

وأضاف فرانسيس، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي: "سعيد بوجودي في مصر أرض الحضارة، وأنبهر أمام آثارها التي تصمد في هيبة وجلال وتتحدى العصور، هذه الأرض تعني الكثير للبشرية والكنيسة، ليس فقط بسبب ماضيها العريق، وإنما أيضا لأن العديد من الآباء عاشوا في مصر، وورد اسمها في الكتاب المقدس".

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وتابع: "فوق جبل سيناء أودع الرب شعبه الوصية، وعلى أرض مصر وجد يسوع ومريم العذراء الملجأ والضيافة، فنتذكر الحفاوة والضيافة التي قدمتها مصر لهما منذ آلاف السنين، فمصر هي الأرض التي نشعر كأنها أرضنا، وكما تقولون أنتم: مصر أم الدنيا"، مستكملًا: "مصر هي أم الدنيا، فهي ترحب باللاجئين القادمين من سوريا والعراق، وتحاول أن تدمجهم في المجتمع المصري من خلال جهود كبيرة".