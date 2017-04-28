السيسي لبابا الفاتيكان: الإسلام بريء من أهل الشر

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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، مؤكدًا أن مواقفه معروفة تجاه مصر، وتفتح طاقة الأمل في نفوس البشر، وتنزع الشر من حياتهم.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع بابا الفاتيكان: "علاقتنا معكم تقوم على التسامح بين جميع الأمم، أتذكر لقائي الأول بكم، واستماعي لوجهة نظركم التي كان بها حكمة عميقة، من منطلق العمل على بلوغ الأهداف التي تحفظ للبشر كرامتهم وإنسانيتهم".

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وتابع الرئيس: "لأجل السلام والعمران والتسامح بين البشر، كانت هذه الأرض المباركة حاضنة لشعب طيب الأعراق يؤمن بأن الدين لله والوطن للجميع، وعلى هذه الأرض وجد السيد المسيح الأمن والأمان والسلام وطاف بأرجاء مصر محتميا بها من البطش، فمصر كعادتها ملاذ آمن وحصن رحيم للجميع".

ووجَّه السيسي حديثه للبابا، قائلًا: "نعتبر زيارتكم التاريخية لمصر، والتي تواكب الاحتفال بالذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية بين مصر والفاتيكان، تأكيد لعلاقة الاحترام بين مصر والفاتيكان"، مستكملًا: "العالم يشهد أيامًا يعلو فيها صوت العنف والكراهية وهجمات الإرهاب الأسود التي تحرمنا من الأهل والأحباء، وقوة الشر تزعم ارتباطها بالدين الإسلامي وهو منها ومنهم براء، فالإسلام الحق لم يأمر بقتل الأبرياء وترويع أحد، فهو أمر بالرحمة والعمل الصالح واحترام الناس".