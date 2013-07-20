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الحلقة العاشرة من "العراف": عادل إمام يسعى للإفراج عن مسعد

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الحلقة العاشرة من "العراف": عادل إمام يسعى للإفراج عن مسعد الحلقة العاشرة من "العراف": عادل إمام يسعى للإفراج عن مسعد

كتب : فاطمة النشابي منذ 31 دقيقة

يسعى الفنان عادل إمام خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "العراف"، للإفراج عن صديقه مسعد بعد إلقاء القبض عليه بسبب المخدرات التي تم ضبطها معه.

يذهب إمام مع نجله ميدو لخطبة فتاة تسكن بمنطقة شعبية، وتعترف راقية لوالدها بأنها تحب فؤاد السائق الخاص بها، لكنه يرفض بشدة ويقرر فصله من العمل، بينما يذهب حسام ابن عبدالحميد البكري لتغيير اسم والده، ويخبر رشاد البحراوي اللواء سامح عن واقعة المشاجرة بينه وبين إمام.

"العراف" من إخراج رامي إمام، ويشارك فيه عدد من النجوم منهم حسين فهمي وطلعت زكريا ونهال عنبر.

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