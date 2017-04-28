صور| افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء

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افتتحت محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، موسم الصيد لعام 2017 داخل بحيرة البردويل.

أطلق اللواء ممدوح أبو الخير، نائب رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، الطلقة الصوتية، إيذانًا للصيادين بالدخول على مياه البحيرة وإلقاء شباكهم لصيد الأسماك.

وقال أبو الخير إن إنتاج البحيرة زاد من 2000 طن عام 2015، حتى 4 آلاف طن عام 2016، وإن المستهدف العام الحالي إنتاج 6 آلاف طن، مشددًا على أنه لن يتم تصدير الأسماك للخارج إلا بعد الاكتفاء في السوق المحلي.

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من جانبه، أكد اللواء محمد السعدني، سكرتير عام المحافظة، الذي حضر نائبًا عن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أن القوات المسلحة لا تدخر جهدًا في تنفيذ عمليات التنمية بالمحافظة، مؤكدًا على أهمية عمليات التطوير داخل البحيرة وحملات التوعية الخاصة بالصيادين التي أدت إلى زيادة إنتاج البحيرة.

يذكر أن بحيرة البردويل تقع في مدينة بئر العبد، وتعد أحد أهم مصادر الثروة السمكية فى مصر، لما تنتجه من كميات كبيرة من الأسماك والقشريات، ويعمل بها 1228 صيادًا يملكون 3500 مركب صيد، وتغلق البحيرة 4 أشهر، بداية من شهر يناير من كل عام، وتسمى فترة المنع، ومن ثم يستأنف الصيد بها في أواخر شهر أبريل من كل عام.







