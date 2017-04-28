أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تعليق المطران منير حنا على القدسس الإلهي براسة البابا فرانسيس بستاد الدفاع الجوي -
قبيلة الترابين: تنظيم "بيت المقدس" ثلّة دخلاء ودمهم مهدور -
بالصور.. سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة بكفر الشيخ -
ضبط 105 كيلو لحوم فاسدة بمطعم شاورمة في أسوان -
بالصور.. القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس -
بالصور- من هي صاحبة الأصول العربية التي أثارت غيرة ميلانيا ترامب؟ -
بالصور.. هاني عادل ووديع النجار يلتقطا السيلفي بحفل cairo fashion festival بحضور النجوم -
راعي "مارمرقس" بطنطا: 250 شابًا شاركوا البابا فرنسيس الصلاة بسفارة الفاتيكان -
مصدر كنسي: إعادة سر المعمودية بين الكاثوليك والأرثوذكس كان خطئًا لاهوتياً -
أبوشقة: التعاون بين البابا فرنسيس والبابا تواضروس وشيخ الأزهر "مكسب للعالم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور| افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

افتتحت محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، موسم الصيد لعام 2017 داخل بحيرة البردويل.

أطلق اللواء ممدوح أبو الخير، نائب رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، الطلقة الصوتية، إيذانًا للصيادين بالدخول على مياه البحيرة وإلقاء شباكهم لصيد الأسماك.

وقال أبو الخير إن إنتاج البحيرة زاد من 2000 طن عام 2015، حتى 4 آلاف طن عام 2016، وإن المستهدف العام الحالي إنتاج 6 آلاف طن، مشددًا على أنه لن يتم تصدير الأسماك للخارج إلا بعد الاكتفاء في السوق المحلي.

شاهد أيضا

من جانبه، أكد اللواء محمد السعدني، سكرتير عام المحافظة، الذي حضر نائبًا عن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أن القوات المسلحة لا تدخر جهدًا في تنفيذ عمليات التنمية بالمحافظة، مؤكدًا على أهمية عمليات التطوير داخل البحيرة وحملات التوعية الخاصة بالصيادين التي أدت إلى زيادة إنتاج البحيرة.

يذكر أن بحيرة البردويل تقع في مدينة بئر العبد، وتعد أحد أهم مصادر الثروة السمكية فى ، لما تنتجه من كميات كبيرة من الأسماك والقشريات، ويعمل بها 1228 صيادًا يملكون 3500 مركب صيد، وتغلق البحيرة 4 أشهر، بداية من شهر يناير من كل عام، وتسمى فترة المنع، ومن ثم يستأنف الصيد بها في أواخر شهر أبريل من كل عام.

15e4789b5f.jpg
3910005d1c.jpg
f7096c3f88.jpg
c7bcf8a15b.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بطريرك الكاثوليك: مصر مهد الأديان قادرة على استيعاب الثقافات المتنوعة

بطريرك الكاثوليك: مصر مهد الأديان قادرة على استيعاب الثقافات المتنوعة

بطريرك الكاثوليك لـ«بابا الفاتيكان»: السيسي لا يبخل على مصر

بطريرك الكاثوليك لـ«بابا الفاتيكان»: السيسي لا يبخل على مصر

مصراوي ينشر قصة العروسين اللذان باركهما البابا فرنسيس خلال القداس الإلهى

مصراوي ينشر قصة العروسين اللذان باركهما البابا فرنسيس خلال القداس الإلهى

بالصور.. مصممة أزياء الملكة رانيا "هامة الحناوي" تطلق مجموعتها في مصر

بالصور.. مصممة أزياء الملكة رانيا "هامة الحناوي" تطلق مجموعتها في مصر