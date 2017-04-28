البابا فرانسيس يختتم كلمته: انشروا الأخوة والسلام لشعب مصر الطيب

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ختم البابا فرانسيس الثانى، بابا الفاتيكان، كلمته بالمؤتمر العالمي للسلام المنعقد بمشيخة الأزهر، داعيًا المصريين لنشر الأخوة والسلام بين البشر.

وقال فرانسيس: "أدعو الله أن يستجيب لدعوتنا للحضارة المصرية، ويساعدنا على المساهمة في صنع السلام من أجل هذا الشعب الطيب".

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كان البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، رئيس دولة الفاتيكان، قد وصل إلى مشيخة الأزهر، وكان في استقباله شيخ الأزهر أحمد الطيب.

جدير بالذكر أن البابا سيترأس غدًا السبت، صلاة القداس الإلهى، فضلًا عن عقد لقاء مع رجال الدين المسيحي من الطائفة الكاثوليكية.

