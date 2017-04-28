فرج عامر ينفي بيان سموحة: لن ندخل في مهاترات

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نفى فرج عامر، رئيس نادي سموحة، صحة ما جاء في البيان الذي نشره الموقع الرسمي للنادي، مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي لم يصدر أي بيانات عن واقعة اشتباك المدير الفني لوادى دجلة، أحمد حسام ميدو، والجهاز الفني لسموحة بقيادة مؤمن سليمان.

وقال عامر، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إنه تم حذف البيان من موقع النادي، ومعاقبة المسئول عن الموقع، مضيفًا: "لن ندخل في مهاترات، ولن ننجرف للصغائر، فسموحة ناد كبير هدفه التنافس الرياضي فقط، ونتغاضى عن أي أحداث أخرى ليس لها علاقة بالرياضة".

يذكر أن الموقع الرسمي لسموحة نشر بيانًا نسبه لمجلس إدارة النادي، تعليقًا على واقعة اشتباك "ميدو" والجهاز الفني ولاعبي سموحة.

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وجاء نص البيان: "يبدو أن سكوت إدارة نادي سموحة على تصرفات وتصريحات البعض ضد النادي والعاملين به، قد أساء بعض الصغار المتواجدين في الوسط الرياضي، مساء الخميس، فوجئ النادي ممثلا في جهازه الفني بقيادة مديره الفني المحترم، مؤمن سليمان، بتصرفات أقل ما توصف به بأنها خرقاء، ولا تليق بالوسط الرياضي الكروي في مصر، بتوجيه سباب وشتائم نأسف لها من جانب ميدو، مدرب دجلة، بل تعدي هذا بالتلفظ بألفاظ نابية تجاه نادي سموحة، ثم واصل الإسفاف ببعض التعليقات غير المسئولة، والتي لا ندري ما هي المؤثرات التي دفعته لمثل هذه التصريحات التي أساء فيها لمديرنا الفني ولنادي سموحة".

كان سموحة تعادل مع نظيره وادي دجلة، بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أُقيم بينهما، أمس الخميس، على ملعب «بترو سبروت»، في الجولة 26 من الدوري الممتاز.

