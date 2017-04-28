بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه

الأقصر - محمد محروس:

استقبل محافظ الأقصر، محمد بدر، اليوم الجمعة، الأم المثالية لمحافظة الأقصر، السيدة ميرفت أخنوخ بيلاطس دانيال، والتي جرى تكريمها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية الأمهات المثاليات لعام 2017، ضمن الاحتفال بيوم المرأة المصرية الشهر الماضي، وسلمها المحافظ شيكًا بقيمة 50 ألف جنيه من رئاسة الجمهورية.

وقالت السيدة المكرمة: "إنها تبلغ من العمر 54 عامًا، وحاصلة على بكالوريوس صيدلة، وتعمل صيدلانية حرة، وتقيم في منقطة شرق السكة الحديد في مدينة الأقصر، وتوفي زوجها منذ 19 عامًا، حين كان عمرها 35 سنة، تاركًا لها الأطفال الصغار، إذ يبلغ الابن الأكبر 11 عامًا، والثاني 7 سنوات، والصغير 5 سنوات، مشيرة إلى أنها تحمّلت مسئولية تربية الأبناء واهتمت بتعليمهم حتى حصل الابن الأكبر على بكالوريوس سياحة وفنادق، ولكنه توفي في حادث مروري وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، وتخرج الابن الثاني وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة، والابن الثالث حاصل على بكالوريوس الطب البيطري".

من جهته، قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أحمد عبيد: "إن نجل السيدة ميرفت أخنوخ، تقدم لها في مسابقة الأم المثالية لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وذلك ضمن 15 سيدة، اختيروا كأمهات مثاليات لمحافظة الأقصر من جانب اللجنة العليا المشكّلة من جانب وزيرة التضامن الاجتماعي، وجرى تكريمها من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية الأمهات المثاليات لعام 2017 ومنحها شيكًا بقيمة 50 ألف جنيه من رئاسة الجمهورية".

من جانبه، هنأ محافظ الأقصر، السيدة ميرفت، بحصولها على لقب الأم المثالية للمحافظة، مشيدًا بقصة كفاحها المليئة بالعطاء، والتي تعدّ نبراسًا ونموذجًا لكل أم مصرية لا تعرف اليأس أو الاستسلام.