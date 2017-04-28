«جوارديولا» يتصدر.. «ليكيب» تختار أفضل 50 مدربا في العالم

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اختارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قائمة أفضل 50 مديرًا فنياً في العالم، وجاء الإسباني بيب جوارديولا على رأس القائمة، رغم عدم تحقيقه لأي بطولة في موسمه الأول مع مانشستر سيتي.

قالت الصحيفة الفرنسية إن الاختيار تم بناء على تصويت وآراء 33 صحفيًا أعدوا قائمة المدربين الأفضل، ولم يتم الاستناد إلى تحقيق البطولات في الاختيارات، إذ كان التأثير والأداء هما العامل الأهم.

واحتل جوارديولا المركز الأول بعد أن قدم موسمًا سلبيًا، دون أي بطولات مع "السيتيزنز"، لكنه سيطر على كل المباريات التي خاضها باستثناء مباراة أو اثنين على الأكثر.

أما الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي، الذي يقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، جاء في المركز الثاني، فيما جاء دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، ثالثًا، بعد أن نجح في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا مجددًا، واحتل كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق بايرن ميونيخ، المركز الرابع.

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أما البرتغالي جوزيه مورينيو فاحتل المرتبة الخامسة، بعد أن نجح في الفوز بكأس الرابطة في إنجلترا وكأس الدرع الخيرية، ووصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، وينافس للدخول ضمن المربع الذهبي في "البريميرليج" مع فريق مانشستر يونايتد.

وجاء ترتيب القائمة كالتالي:

1- جوارديولا (مانشستر سيتي)

2- كونتي (تشيلسي)

3- سيميوني (أتلتيكو مدريد)

4- أنشيلوتي (بايرن ميونيخ)

5- مورينيو(مانشستر يونايتد)

6- أليجري (يوفنتوس)

7- لوف (ألمانيا)

8- زيدان (ريال مدريد)

9- يارديم (موناكو)

10- كلوب (ليفربول)

11- ديشامب (فرنسا)

12- بوتشينيو (توتنهام)

13- إنريكي ( برشلونة)

14- سامباولي (إشببيلية)

15- إيمري (باريس سان جيرمان)

16- بيليسيا (بلا نادي)

17- فافري (نيس)

18- رانييري (بلا نادي)

19- سانتوس (البرتغال)

20- فينجر (أرسنال)

21- توخيل (بروسيا دورتموند)

22- تيتي (البرازيل)

23- ساري (نابولي)

24- ليبي (الصين)

25- لوران بلان (بلا نادي)

26- لوبتيجي (أسبانيا)

27- بينتيز (نيوكاسل)

28- فالفيردي (أتلتيك بلباو)

29- ناجلز مان (هوفنهايم)

30- بول (ساوثهامبتون)

31- كومان (إيفرتون)

32- سباليتي (روما)

33- جلاردو (ريفر بليت)

34- رودي جارسيا (مارسيليا)

35- لوتشيسكو (زينيت)

36- بيليجريني (هيبي الصيني)

37- لويس فان جال (بلا نادي)

38- جيسوس (سبورتنج البرتغالي)

39- تراباتوني (بلا نادي)

40- تاباريز (أوروجواي)

41- سكولاري (جوانزو)

42- جاسبريني (أتالانتا)

43- هيمير (أيسلندا)

44- هازنهاتل (لايبزيج)

45- كولمان (ويلز)

46- جيوفاني (فينورد)

47- إيدي هو (بورنموث)

48- لارس (نورفيجي)

49- بيزي (تشيلي)

50- ريكاردو (كلوب أميركا)