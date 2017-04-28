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15 صورة ترصد فعاليات مهرجان "المكرونة بالبشاميل"

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مصراوي Masrawy

مهرجان "المكرونة بالبشاميل"مهرجان

مهرجان "المكرونة بالبشاميل"مهرجان

مهرجان "المكرونة بالبشاميل"مهرجان

مهرجان "المكرونة بالبشاميل"مهرجان

مهرجان "المكرونة بالبشاميل"مهرجان

مهرجان "المكرونة بالبشاميل"مهرجان

مهرجان "المكرونة بالبشاميل"مهرجان

مهرجان "المكرونة بالبشاميل"مهرجان

مهرجان "المكرونة بالبشاميل"مهرجان

مهرجان "المكرونة بالبشاميل"مهرجان

مهرجان "المكرونة بالبشاميل"مهرجان

مهرجان "المكرونة بالبشاميل"مهرجان

مهرجان "المكرونة بالبشاميل"مهرجان

مهرجان "المكرونة بالبشاميل"مهرجان

مهرجان "المكرونة بالبشاميل"مهرجان

كتبت - ميرا ماهر

انطلقت، الخميس، فعاليات مهرجان المكرونة بالبشاميل وذلك بحديثة سفاري بارك بمنطقة المهندسين بالجيزة.

مهرجان المكرونة بالباشاميل هو مسابقة لتقديم أنواع مختلفة من المكرونة، وشارك فيها ٧ متسابقين، ٦ متسابقات وشيف من أصل ٣٠٠ متقدم.

أحيا المهرجان فريق أوسكاريزما و"دي جي"، بينما قدم المهرجان الإعلامية اللبنانية ريتا، فيما تكونت لجنة التحكيم من الشيف يسري خميس، شيف آلاء الجبالي، وصاحب فكرة المهرجان محمد خالد، و داليا أحمد منظمة المهرجان.

وقالم حمد خالد صاحب الفكرة لـ "مصراوي" إن المهرجان هو الأول من نوعه ومن المقرر إقامة دورات أخرى في الفترة القادمة، والمشاركة في موسوعة جينيس بأكبر صينية مكرونة بالباشاميل.

واختتم المهرجان بتقديم الهدايا للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى، شاهيناز المركز الأول، سلمى مركز ثاني، محمود مركز ثالث، والتي كانت عبارة عن أجهزة كهربائية لكلٍ منهم.

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مصراوي Masrawy

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