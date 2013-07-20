الحلقة العاشرة من "أبو الملايين": وضاح يوافق على تطليق شيخة للزواج من غادة

كتب : منى السداوي منذ 28 دقيقة

في الحلقة العاشرة من مسلسل "أبوالملايين"، تقنع أم غادة ابنتها بالزواج من وضاح، الذي يستعد لمفاجأتها بإرسال سيارة فخمة تذهلها برفاهيتها، كما يتصل بإبراهيم موظف البنك ليجهز له مكانا رومانسيا يحتفل فيه بزوجته المستقبلية، لكن غادة تشرط عليه ألا تكون زوجته الثانية، فيوافق.

يحكي وضاح لغادة ذكريات طفولته والمعاناة التي مر بها بعد انتقاله للسعودية ليعيش مع عمه عقب وفاة والدته، وعن إجباره على الزواج من ابنة عمه شيخة التي تكبره بخمس سنوات.

مسلسل "أبو الملايين" قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي، ومن إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصي وسعيد سالم وميس عمر وأمل الموضي.