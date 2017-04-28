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بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

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بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟ بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

مصراوي Masrawy

لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا ال

كتب - هشام عواض:

شهدت مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح ، للبابا فرانسيس الأول، بابا الفاتيكان في قصر الاتحادية، تحية عددًا من الوزراء.

ومن بين الوزراء الذين قدموا التحية لبابا الفاتيكان، كانت الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وانحنت الوزيرة خلال مصافحة البابا بشكل "لافت"، وهي الوحيدة التي قامت بمثل هذه التحيه.

وبحسب موقع "aleteia"، فإن الانحناء أمام البابا خلال التحية هو من الأمور الواجبة، وتتم التحية بالانحناء إلى حد ملامسة الرأس يد البابا الذي يمدها ليقبل من يُسلم عليه خاتمه رمز سلطته.

ويذكر أن خلال تحية البابا لا يجب تقبيل يده، بل تقبيل خاتمه وهذا هو ما يقوم به جميع الكاثوليك، أما غير الكاثوليك، فيتم التحية مثل رئيس دولة وتتم بالمصافحة ومن غير الجائز تقبيل البابا على خديه ابدًا. 

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