سر اختفاء «الكبير».. مرض أفقده 30 كيلو من وزنه وهذا العمل يعيده للأضواء

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مواهب متعددة تنوعت بين التمثيل والغناء والإخراج، فأصبح في وقت قصير ليس نجمًا كوميديًّا فحسب ولكنه استطاع أن يرسم خطًّا خاصًّا به جعله يتربع على عرش قلوب جمهوره الذى لقبه بـ"الكبير أوي" وهى الشخصية التى برع فى تقديمها وتميز بها هو الفنان أحمد مكي، الذى كشف عن سر اختفائه وغيابه المفاجئ عن الساحة الفنية منذ أكثر من عام، فماذا حدث؟

في ظل نجاحه المدوى الذى حققه بسلسلة "الكبير أوى" اختفى مكى بشكل مفاجئ عن الساحة ولم يظهر منذ أكثر من عام ، حيث كان آخر أعماله الجزء الخامس من المسلسل والذى عرض في رمضان 2015، ليثير اختفاؤه العديد من التساؤلات.

وفاجأ مكي جمهوره ومحبيه أمس الخميس بإنشاء صفحة جديدة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بعدما ظل فترة طويلة عازفًا عن إنشاء صفحة به لكثرة الصفحات المزيفة التى كانت تطلق باسمه، وكشف فى منشور له عن سر ابتعاده الفترة السابقة، قائلًا: "إنه أصيب بفيروس نادر أثر على وظائف الكبد والطحال، مما جعله طريح الفراش لمدة عام تقريبًا".

وأضاف: "أنه لم يكن يستطيع شرب المياه بسبب مرض الطحال، كما دخل في شبه غيبوبة أول شهرين من فترة المرض الذي أصابه بخمول في الكبد".

وتابع: "أنه كان ينام لفترات طويلة تصل إلى 18 و20 ساعة يوميًّا، وخسر نسبة كبيرة من وزنه تصل إلى 30 كيلو جرامًا، حتى بدأ يفقد الأمل في الشفاء، ولكن تعافى الآن من المرض وعاد لوزنه مرة أخرى.

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وكان غياب مكى أثار العديد من الشائعات ذكرت أنه يقضي وقته بين إحدى صالات الألعاب الرياضية في مزرعة أحد أصدقائه، وردد البعض الآخر أنه يعانى من حالة اكتئاب شديدة بسبب انخفاض أسهمه الفنية خلال الفترة الأخيرة، حيث لم يكن النجاح حليفه في الجزء الأخير من مسلسل "الكبير أوي"، وكذلك فيلم "سمير أبو النيل" الذي لم يحقق إيرادات وقتها.

وذكرت تقارير أخرى أنه يفكر في تقديم برنامج "ستاند أب كوميدي" إلا أنه لم يجد منتجًا أو قناة فضائية متحمسة للفكرة، لينفى مكى بشكل قاطع على صفحته بـ"فيسبوك" كل تلك الشائعات ويوضح حقيقة الأمر.

يذكر أن "مكي" يستعد للعودة مجددًا بالموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "خلصانة بشياكة" مع الفنان شيكو وهشام ماجد ودينا الشربيني والذى يقدم على جزأين، أولها يتناول قصة 3 شباب يعيشون في إحدى الحارات الشعبية تحدث لهم العديد من المفارقات الكوميدية بسبب تهورهم، أما الجزء الثاني فيدور عن الصراع بين مجموعة من البشر بقوا على قيد الحياة رغم الحرب العالمية الثالثة التي أدت لوفاة معظم البشر على سطح الكرة الأرضية.



