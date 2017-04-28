بابا الفاتيكان: نحيا على الأرض من أجل "الحب والسلام"

كتبت- عايدة رضوان:

قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إن الهدف الرئيسي على الأرض هو الحب والسلام، مضيفًا أن "الله هو السلام، ولا يمكن إلصاق العنف باسم الله".

وأضاف بابا الفاتيكان في كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر العالمي للسلام، الذي ينظمه الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، أن "العنف هو إنكار أي دين حقيقي، ولا بد أن تزدهر الأديان من جديد وتسعى إلى إحياء الأصول".

وشدد البابا فرانسيس على أن الدين ليس المشكلة، بل هو حجر أساس حل المشكلة، ولا بد أن نتعلم كيف نبني حضارة الإنسان.

ويحضر كلمة بابا الفاتيكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وعدد من القيادات الدينية للأزهر والكنيسة، ورموز المجتمع المدني والشخصيات العامة.

وتابع بابا الفاتيكان: "لا يمكن تبرير اي شكل من اشكال العنف باسم الله، وكل حياة بشرية مقدسة".