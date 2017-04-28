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بابا الفاتيكان: مصر زهرة الحضارة.. والتعليم أساس تشكيل الهوية

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بابا الفاتيكان: مصر زهرة الحضارة.. والتعليم أساس تشكيل الهوية بابا الفاتيكان: مصر زهرة الحضارة.. والتعليم أساس تشكيل الهوية

مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان

كتبت- عايدة رضوان:

قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إننا "استمدينا من الماضي أن العنف يؤدي إلى العنف، وأن الشر يؤدي إلى الشر".

وتوجه البابا فرانسيس، في بداية حديثه في مؤتمر الأزهر للسلام، بالشكر لشيخ الأزهر، قائلًا:" أشكر أخي الكبير الإمام الأكبر الذي فكر ونظم هذا المؤتمر ودعاني إليه".

وأضاف البابا فرانسيس:"منذ قدم التاريخ كانت زهرة ورمزًا للحضارة على ضفاف النيل العظيم"، مؤكدًا أنه لن يكون هناك سلام دون تعليم للأجيال الشابة، ولن يكون هناك تعليم ما لم يلبي حاجات الشباب الأساسية.

ولفت إلى أن التعليم هو حجر الأساس في تشكيل الهوية غير المنغلقة المنفتحة على الجميع، المتواضعة والعزيزة في نفس الوقت.

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