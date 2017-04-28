شيخ الأزهر: السلام ضاع بين الدول.. والحضارات الحديثة لا تهتم بالأديان

كتبت- نسمة فرج:

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الجمعة، إن زيارة بابا الفاتيكان تأتي في وقت مهم ضاع فيه السلام في العديد من الدول التى تشتعل بالصراعات.

وأضاف شيخ الأزهر في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر العالمي للسلام، أن الحضارات الحديثة لا تهتم بالأديان ومبادئها الراسخة في الوجدان الإنساني.

وأشار الطيب أن الدين الإسلامي كرم الإنسان أياً كان دينه أو جنسه أو لونه في مختلف العصور موضحًا أن علينا تصحيح صورة الأديان من المفاهيم المغلوطة.

والتقى شيخ الأزهر أحمد الطيب، البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، اليوم الجمعة.

وجاء اللقاء تلبية لدعوة الإمام الأكبر للبابا فرانسيس في الفاتيكان مايو الماضي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى البابا فرانسيس في مقر القصر الجمهوري "الاتحادية" قبل أن يتوجه إلى المشيخة.