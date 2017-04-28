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بابا الفاتيكان يبدأ كلمته بـ"السلام عليكم".. ويصف الطيب بـ"أخيه الأكبر"

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بابا الفاتيكان يبدأ كلمته بـ"السلام عليكم".. ويصف الطيب بـ"أخيه الأكبر" بابا الفاتيكان يبدأ كلمته بـ"السلام عليكم".. ويصف الطيب بـ"أخيه الأكبر"

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البابا فرنسيس من مؤتمر السلام بالأزهر الشريف

كتب – عبد الله قدري:

بدأ البابا فرنسيس، بابا القاتيكان، حديثه في مؤتمر السلام بالأزهر الشريف، بـ"السلام عليكم"، مثل سابقه البابا يوحنا بولس الثاني الذي زار في عام 2000، حين بدأ حديثه بالسلام عليكم.

ووصف فرنسيس، شيخ الأزهر في كلمته بـ"أخيه الأكبر"، قائلًا:" أشكر أخي الكبير الإمام الأكبر الذي فكر ونظم هذا المؤتمر ودعاني إليه".

وتوجه البابا فرانسيس، في بداية حديثه في مؤتمر الأزهر للسلام، بالشكر لشيخ الأزهر على دعوته لحضور المؤتمر.

وحضر بابا الفاتيكان، مؤتمر الأزهر، عقب لقاءه الدكتور أحمد الطيب بمشيخة الأزهر.

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