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حظك اليوم برج الثور السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: تحرّك بعزم وابدِ تفاؤلاً ونضجاً وكفاءة، بوسعك التعويض عن التأخير والخسائر شرط معرفة انتقاء الأشخاص الملائمين

عاطفياً: إذا واجهتك تحديات كثيرة في حياتك العاطفية، ثمة ما يؤشّر إلى وجود إيجابيات

صحياً: إنتبه لصحتك وتجنّب التعرض للشمس ولا تقم بمجهود غير اعتيادي

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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