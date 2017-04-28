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صحيفة إسبانية: هذه هي مصر التي تستقبل بابا الفاتيكان

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صحيفة إسبانية: هذه هي مصر التي تستقبل بابا الفاتيكان صحيفة إسبانية: هذه هي مصر التي تستقبل بابا الفاتيكان

التحرير

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كشفت صحيفة "البايس" الإسبانية جوانب من المختلفة حال زيارة البابا لها، وكيف ستكون الصورة يوم استقباله، للتحدث مع القادة الإسلاميين عن السلام، بدءا بالتدابير الأمنية، خاصة وأن مصر أعلنت حالة الطوارئ بعد تفجيرات كنيستي مار جرجس ومار مرقس بطنطا والإسكندرية، إذ تم تأمين بوابة الفنادق الرئيسية في المدينة، وحدث تعقب من الكلاب البوليسية للجانب السفلي للسيارات بحثا عن متفجرات، مشيرة إلى أنه من السهل أن ترى الشرطة والقوات المسلحة تتحكم في كل زاوية، بالإضافة إلى ذلك، نقل جزء كبير من القوات إلى استاد القوات الجوية، الأفضل على مستوى الحماية ويمكن أن يستوعب ما يقرب من 30 ألف شخص.

وحاورت الصحيفة الأب جوزيف سكاتولين، أحد الآباء الكاثوليك الذين قضوا في مصر ما يربوا عن الـ30 عاما، والذي أكد أن تهديد الإرهاب ليس بالجديد، ولكن المشكلة تكمن في اختفاء السياحة، وعدم وجود أحد لديه الشجاعة للاستثمار في مصر، ويعتقد أن هذه الزيارة يمكنها تعزيز المسلمين المعتدلين على إجراء إصلاحات، كما كان الحال في تونس، مشيرة إلى امتلاء شارع صلاح سالم الذي يؤدي من المطار إلى وسط القاهرة، بالملصقات واللوحات الإعلانية مع شعار للزيارة "بابا السلام".

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وأضافت الصحيفة أن الزيارة التي قام بها لها أهمية خاصة بالنسبة للعالم القبطى، والأرقام تتحدث عن أن "المسيحيين الأقباط" يشكلون حوالي 10% السكان، وهي أكبر الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط، بحوالي 9 مليون شخص، والكاثوليك، يعتبرون "أقلية الأقلية" حيث يمثلون 0.31 بالمائة من السكان حوالي 250,000 نسمة، ولكن نفوذها لا يكمن في الرقم، وإنما في انتشارهم المؤسسي إذ تمتلك 399 مدرسة، طلابها غالبيتهم من المسلمين، 213 أبرشية، غير المستشفيات، والحلقات الدراسية.

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