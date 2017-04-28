البابا فرنسيس: مستقبل البشرية يعتمد على الحوار بين الأزهر والفاتيكان

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بدأ البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، كلمته بمؤتمر الأزهر العالمي للسلام، بتوجيه الشكر لشيخ الأزهر، أحمد الطيب، على دعوته وتنظيمه للمؤتمر.

وأضاف فرنسيس، خلال كلمته، "أرغب في توصيل بعض الأفكار لأرض التاريخ، أرض الحضارة منذ قدم التاريخ.. مصر زهرة الحضارة على ضفاف نهر النيل، وقد ظهر ضوء الحضارة والعلم بها؛ مما ترك أثرًا كبيرًا يقدره العالم أجمع في كل المجالات والفيزياء والعمارة والرياضيات، والبحث عن المعرفة".

وتابع: "لن يكون هناك سلام دون تعليم للأجيال السابقة والمقبلة، ولن يكون هناك تعليم جيد للشباب إن لم تكن الإفكار المقدمة لهم مرتبطة بما يحتاجونه هؤلاء الشباب"، مؤكدًا ضرورة تشكيل الهوية غير منغلقة على نفسها، ومنفتحة على الجميع، ومتواضعة تسعى لإقامة حوار دون اللجوء لتفسيرات مضلة".

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واستكمل:" العنف يؤدي للعنف، والشر يؤدي للشر، وهذه الحكمة تم رصدها من خلال الرسائل الإلهية، فكرامة الإنسان غالية على الله من خلال حب التعارف، ومستقبلنا يعتمد على الحوار بين الفاتيكان والأزهر".

وأشار فرانسيس إلى ضرورة رفض البربرية التي تدعو للعنف، وتنشئة الأجيال على الاعتراف بالحقوق والحريات الدينية، الشباب مثل الأشجار يجب غرسهم جيدًا ليتعاونوا مع الآخر، ويتمكنوا من تغيير الهواء الملوث بالكراهية، لأكسجين نقي من الكراهية، إننا مدعوون، مسلمون ومسيحيون، للمساهمة في هذا الأمر، فنحن نعيش على أرض مصر ولذلك يمكن أن نسمي أنفسنا أخوة وأخوات لإننا بدون إله سنكون كالسماء بلا شمس".

وأوضح فرانسيس إلى أنه يدعو الله أن تشرق شمس أخوة جديدة على أرض الله، التي تمثل مهد "الحضارة والسلام".