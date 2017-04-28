شيخ الأزهر: تجارة السلاح تسبب في تدهور الوضع الأمني بالعالم

كتبت - نسمة فرج:

دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حضور مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، للوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الإرهاب في العالم أجمع.

وقال الطيب، في كلمته بالجلسة الختامية، إن تجارة السلاح وتسويقه ساهمت في تدهور الوضع الأمني الحالي.

والتقى شيخ الأزهر أحمد الطيب، البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، اليوم الجمعة.

وجاء اللقاء تلبية لدعوة الإمام الأكبر للبابا فرانسيس في الفاتيكان مايو الماضي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى البابا فرانسيس في مقر القصر الجمهوري "الاتحادية" قبل أن يتوجه إلى المشيخة.