البابا فرانسيس يغادر الأزهر.. ويتوجه لمؤتمر السلام العالمي

كتبت ـ هاجر حسني:

غادر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، مقر مشيخة الأزهر الشريف عقب لقاءه شيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم الجمعة.

وجاء اللقاء تلبية لدعوة الإمام الأكبر للبابا فرانسيس في الفاتيكان مايو الماضي.

ومن المقرر أن يلقي شيخ الأزهر كلمة ترحيب ببابا الفاتيكان خلال مشاركته اليوم الجمعة، في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، والمنعقد بقاعة المؤتمرات التابعة للمشيخة.

كما يلقي بابا الفاتيكان كلمة في المؤتمر الذي انطلقت فعالياته أمس بمشاركة كبيرة من قيادات دينية وسياسية حول العالم وحضور كبير لوسائل الإعلام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى البابا في مقر القصر الجمهوري "الاتحادية" قبل أن يتوجه إلى المشيخة.