أخبار عاجلة

بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة» -
السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب -
بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية -
السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه» -
السيسي لبابا الفاتيكان: الإسلام بريء من أهل الشر -
السيسي: «الإسلام الحق لم يأمر بقتل الأبرياء» -
رئيس أساقفة بيروت: بابا الفاتيكان جاء إلى أرض الكنانة لإقامة السلام -
صور| افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء -
بابا الفاتيكان: مصر زهرة العالم وأرض الحضارة -
البابا فرانسيس يختتم كلمته: انشروا الأخوة والسلام لشعب مصر الطيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

كثافات مرورية أعلى "دائري المريوطية" بسبب انقلاب سيارة نقل

Google+ Print
كثافات مرورية أعلى "دائري المريوطية" بسبب انقلاب سيارة نقل كثافات مرورية أعلى "دائري المريوطية" بسبب انقلاب سيارة نقل

مصراوي Masrawy

انقلاب سيارة نقل

كتب - محمد شعبان:

شهد الطريق الدائري أعلى منطقة المريوطية، اليوم الجمعة، حالة من التكدس المروري؛ بسبب انقلاب سيارة نقل.

غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى وصلة المريوطية للمتجه إلى منطقة المنيب.

وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

وانتقل رجال المرور إلى محل البلاغ؛ لرفع آثار الحادث، وسحب الكثافات، والعمل على إعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه

بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه

15 صورة ترصد فعاليات مهرجان "المكرونة بالبشاميل"

15 صورة ترصد فعاليات مهرجان "المكرونة بالبشاميل"

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بابا الفاتيكان: نحيا على الأرض من أجل "الحب والسلام"

بابا الفاتيكان: نحيا على الأرض من أجل "الحب والسلام"