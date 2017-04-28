كثافات مرورية أعلى "دائري المريوطية" بسبب انقلاب سيارة نقل

كتب - محمد شعبان:

شهد الطريق الدائري أعلى منطقة المريوطية، اليوم الجمعة، حالة من التكدس المروري؛ بسبب انقلاب سيارة نقل.

غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى وصلة المريوطية للمتجه إلى منطقة المنيب.

وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

وانتقل رجال المرور إلى محل البلاغ؛ لرفع آثار الحادث، وسحب الكثافات، والعمل على إعادة الحركة المرورية لطبيعتها.