أخبار عاجلة

بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة» -
السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب -
بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية -
السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه» -
السيسي لبابا الفاتيكان: الإسلام بريء من أهل الشر -
السيسي: «الإسلام الحق لم يأمر بقتل الأبرياء» -
رئيس أساقفة بيروت: بابا الفاتيكان جاء إلى أرض الكنانة لإقامة السلام -
صور| افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء -
بابا الفاتيكان: مصر زهرة العالم وأرض الحضارة -
البابا فرانسيس يختتم كلمته: انشروا الأخوة والسلام لشعب مصر الطيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط سيارة محملة بـ 300 كيلو بانجو في المنيا

Google+ Print
ضبط سيارة محملة بـ 300 كيلو بانجو في المنيا ضبط سيارة محملة بـ 300 كيلو بانجو في المنيا

مصراوي Masrawy

نبات البانجو المخدر - ارشيفية

المنيا ــ ريمون الراوي:

تمكن ضباط مباحث مركز ديرمواس بالمنيا، من ضبط سيارة محملة بـ 300 كيلو بانجو، وذلك أثناء تفقد الحالة الأمنية.

كان اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير المباحث الجنائية، بضبط حملة أمنية، بإشراف العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، وقيادة المقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز ديرمواس، ومعاونة النقيبين الحسيني جابر ومحمد قاسم، سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم "ي ر أ ٥٧١٢"، حمراء اللون، تحمل عدد 100 لفافة كبيرة الحجم من "البانجو"، تزن جميعها ٣٠٠ كيلو، بحوزة المتهمين "جمال م ن"، ٤٢سنة، سائق، و"إبراهيم ج ف"، ٢٢ سنة، سائق، مقيمان بمنفلوط بأسيوط، وعدد 2 هاتف محمول ومبلغ مالي، وكانا في طريقهما للقاهرة لبيعها.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم ٢٥٩٥ إداري مركز ديرمواس، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه

بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه

15 صورة ترصد فعاليات مهرجان "المكرونة بالبشاميل"

15 صورة ترصد فعاليات مهرجان "المكرونة بالبشاميل"

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بابا الفاتيكان: نحيا على الأرض من أجل "الحب والسلام"

بابا الفاتيكان: نحيا على الأرض من أجل "الحب والسلام"