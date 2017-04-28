ضبط سيارة محملة بـ 300 كيلو بانجو في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

تمكن ضباط مباحث مركز ديرمواس بالمنيا، من ضبط سيارة محملة بـ 300 كيلو بانجو، وذلك أثناء تفقد الحالة الأمنية.

كان اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير المباحث الجنائية، بضبط حملة أمنية، بإشراف العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، وقيادة المقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز ديرمواس، ومعاونة النقيبين الحسيني جابر ومحمد قاسم، سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم "ي ر أ ٥٧١٢"، حمراء اللون، تحمل عدد 100 لفافة كبيرة الحجم من "البانجو"، تزن جميعها ٣٠٠ كيلو، بحوزة المتهمين "جمال م ن"، ٤٢سنة، سائق، و"إبراهيم ج ف"، ٢٢ سنة، سائق، مقيمان بمنفلوط بأسيوط، وعدد 2 هاتف محمول ومبلغ مالي، وكانا في طريقهما للقاهرة لبيعها.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم ٢٥٩٥ إداري مركز ديرمواس، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.