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زيارة مفاجئة لوزير الآثار لمواقع الحفائر في "تونة الجبل" بالمنيا

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مصراوي Masrawy

زيارة مفاجئة لوزير الآثار لمواقع الحفائر في تونة ا

المنيا ــ ريمون الراوي :

عقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، زيارة سريعة لمنطقة آثار تونة الجبل جنوبي المنيا، قادمُا من الواحات البحرية في طريق عودته للقاهرة عبر الطريق الصحراوي الغربي.

وفوجئ العاملون بالمنطقة الأثرية بوجود وزير الآثار بينهم، مساء الخميس، وتفقده موقعين من مواقع حفائر بعثة جامعة القاهرة، الأول بجوار الساقية الآثرية الرومانية، والثاني عند بوابة الدخول، واستمرت الزيارة لحوالي 4 ساعات ثم غادر الوزير الموقع.

كانت بعثه بلجيكية تضم 9 أشخاص، تحت إشراف الدكتور هاركو وليم، تفقدت قبل نحو أسبوع منطقة دير البرشا الآثرية، بخلاف بعثه فرنسيه تضم 8 أشخاص تعمل في منطقة بويط دشلوط بمحافظة أسيوط، زارت منطقة آثار تونا الجبل، وتفقدت بعض مواقع الحفائر وجميع البيوت الجنازية الموجودة بالمنطقة.

نزول االوزير لموقع اثري

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