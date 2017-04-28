بالصور- وكيل الأزهر ووفد رفيع المستوى في استقبال بابا الفاتيكان بالمشيخة

كتب - محمود أبو طالب:

تصوير - محمود بكار

استقبل الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، ووفد أزهري رفيع المستوى، البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، والوفد المرافق له لدى وصولهم مشيخة الأزهر.

ومن المقرر أن يلتقي بابا الفاتيكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ للتباحث حول الملفات المشتركة بين أعلى قياداتين دينيتين في العالم.

يأتي اللقاء تلبية لدعوة الإمام الأكبر للبابا فرانسيس في الفاتيكان مايو الماضي.

ومن المقرر أن يلقي شيخ الأزهر كلمة ترحيب ببابا الفاتيكان خلال مشاركته اليوم الجمعة، في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام.

كما يلقي بابا الفاتيكان كلمة في المؤتمر الذي انطلقت فعالياته أمس بمشاركة كبيرة من قيادات دينية وسياسية حول العالم وحضور كبير لوسائل الإعلام.