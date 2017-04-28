بالصور- الكنيسة البطرسية تتزين استعدادًا لاستقبال البابا فرانسيس

القاهرة- مصراوي:

استعدت الكنيسة البطرسية بالعباسية، لاستقبال البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان اليوم الجمعة.

وتزينت الكنيسة بأكاليل من الزهور، والإضاءة المميزة، ولافتات ترحيب واستقبال للبابا.

ومن المقرر أن يصل البابا فرنسيس إلى الكنيسة البطرسية، عقب لقائه شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، حيث مقرر أن يقيم قداسًا على أرواح ضحايا الكنيسة البطرسية.

ولُقي 28 مواطنا مصرعهم إثر تفجير انتحاري لنفسه داخل الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية، في 11 ديسمبر الماضي، فيما أصيب أخرين معظمهم من السيدات، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنَّ شابًا يُدعى محمود شفيق محمد مصطفى، دخل الكنيسة وفجَّر نفسه داخلها، لافتًا إلى أنَّه يبلغ من العمر 22 عامًا، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أربعة أشخاص بينهم سيدة في حادث الكنيسة، وتم إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة.