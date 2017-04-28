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بالصور- استعدادت القوات المسلحة لتأمين زيارة بابا الفاتيكان

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مصراوي Masrawy

استعدادت القوات المسلحة لتأمين زيارة بابا الفاتيكان (1)استعدادت القوات المسلحة لتأمين زيارة بابا الفاتيكان (1)

استعدادت القوات المسلحة لتأمين زيارة بابا الفاتيكان (2)استعدادت القوات المسلحة لتأمين زيارة بابا الفاتيكان (2)

استعدادت القوات المسلحة لتأمين زيارة بابا الفاتيكان (3)استعدادت القوات المسلحة لتأمين زيارة بابا الفاتيكان (3)

استعدادت القوات المسلحة لتأمين زيارة بابا الفاتيكاناستعدادت القوات المسلحة لتأمين زيارة بابا الفاتيكان

كتب-مصطفي المنشاوي:

شددت القوات المسلحة، الجمعة، إجراءاتها بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية؛ لتأمين زيارة قداسة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، والوفد المرافق له، وذلك حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح .

وقال المتحدث العسكري في بيان صحفي، إن عناصر القوات المسلحة بدأت في رفع درجة الاستعداد والانتشار لمعاونة أجهزة وزارة الداخلية لتأمين زيارة قداسة البابا، وتنفيذ الكمائن والدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة؛ لتهيئة المناخ الملائم للأمن والاستقرار خلال الأنشطة والفعاليات التي من المقرر أن يشارك بها البابا.

وشدد المتحدث العسكري، على إحكام السيطرة الأمنية الكاملة على الطرق والمحاور الرئيسية باستخدام أحدث الأنظمة والوسائل التكنولوجية الحديثة.

ووصل البابا فرانسيس الأول، بابا الفاتيكان، مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الجمعة، في زيارته الأولى إلى ، والتي تستغرق يومين.

وكان في استقبال بابا الفاتيكان باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

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