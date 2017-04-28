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بابا الفاتيكان يصل مشيخة الأزهر للقاء الطيب.. وحضور مؤتمر السلام

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مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان يصل مشيخة الأزهر (1)بابا الفاتيكان يصل مشيخة الأزهر (1)

بابا الفاتيكان يصل مشيخة الأزهر (2)بابا الفاتيكان يصل مشيخة الأزهر (2)

بابا الفاتيكان يصل مشيخة الأزهر (3)بابا الفاتيكان يصل مشيخة الأزهر (3)

بابا الفاتيكان يصل مشيخة الأزهر (4)بابا الفاتيكان يصل مشيخة الأزهر (4)

بابا الفاتيكان يصل مشيخة الأزهربابا الفاتيكان يصل مشيخة الأزهر

كتبت - هاجر حسني:

تصوير - محمود بكار:

وصل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، مقر مشيخة الأزهر الشريف، عصر اليوم الجمعة، للقاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وكان في استقبال بابا الفاتيكان، الدكتور عباس شومان ـ وكيل الأزهر الشريف، وعدد من كبار قيادات المشيخة، عقب لقاء فرانسيس الأول، الرئيس عبد الفتاح بقصر الاتحادية.

ومن المقرر أن يعقب لقاء فرانسيس والطيب، لقاء البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومجموعة من رؤساء الكنائس المصرية.

ومن المقرر أن يُلقي بابا الفاتيكان، كلمة بختام المؤتمر العالمي للسلام الذي ينظمه الأزهر الشريف.

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