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إلى ماذا ترمز ألوان علم الفاتيكان؟

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إلى ماذا ترمز ألوان علم الفاتيكان؟ إلى ماذا ترمز ألوان علم الفاتيكان؟

مصراوي Masrawy

علم الفاتيكان

كتب - علي أحمد:

بدأ البابا فرانسيس الأول، بابا الفاتيكان، الجمعة، زيارة تاريخية إلى تمتد إلى يومين.

وتزامناً مع زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر، نلقي الضوء على أبرز اللقطات المتعلقة بهذه الزيارة، ومن بينها "علم الفاتيكان" والذي لفت الأنظار خلال موكب البابا في زياراته، فإلام تركز ألوان هذا العلم؟

يتكون علم الفاتيكان من لونين رئيسيين هما الأبيض والأصفر، حيث يرمز الأول إلى قوة البابا الدنيوية، فيما يرمز اللون الأصفر إلى قوته الروحية، وذلك بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

ويتضمن علم الفاتيكان، درع الكرسي الرسولي والذي يحتوي على مفاتيح القديس بطرس متعامدة على بعضها يعلوها تاج البابا ذي الطبقات الثلاث.

واعتمد هذا العلم بشكل رسمي عام 1929، وذلك بعد توقيع البابا بيوس الحادي عشر اتفاقية "لاتران" مع إيطاليا والتي بموجبها تم تشكيل دولة الفاتيكان المستقلة والتي يحكمها البابا.

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