بالصور.. تعرف على هوايات بابا الفاتيكان.. والرقصة التي يعشقها‎

كتب - هشام عواض:

وصل بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول، الى مصرفي زيارة هي الأولى له، ولكن بعيدًا عن الحياة الدينية وزياراته الرسمية فان هناك لقطات لحياة البابا بعيدًا عن المراسم رصدتها بعض الكاميرات عن هواياته وبعض اهتماماته.

وربما لا يعلم الكثير من الناس، الجانب الأخر من حياة بابا الفاتيكان الملقب بـ"الحبر الأعظم"، سواء عن حياته الشخصية واهتمامته، فعلى سبيل المثال ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن شغف البابا برقصة التانجو التي تنتشر في مسقط رأسه الأرجنتين.

وفي 2014 خلال عيد الميلاد الـ 78 للبابا فرانسيس، أدى آلاف من الكاثوليك رقصة تانجو في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، أمام البابا.

وكان قد أكد "راول مارتن" مساعد البابا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، لـ"روسيا اليوم"، أنه إنسان متواضع ويهوى رياضة كرة القدم ورقصة التانجو.

وقال "مارتن"، "عن البابا انه إنسان بسيط ولم يتباهى يومًا بالمنصب الذي يشغله، كما أنه شخص شديد يسمي الأشياء باسمائها، ولكنه ليس "مشرفًا" أنه شخص جدي مع حب للمرح ومع ذلك فانه يتميز بالدفء".

وكانت قد أكدت صحيفة "the sun" البريطانية، أن البابا فرانسيس الأول، يعشق نادي برشلونة ومواطنه الأرجنتيني "ميسي" يراه أنه أفضل لاعب في التاريخ ويأتي خلفه الأرجنتيني أيضًا ماردونا والبرازيلي بيليه.