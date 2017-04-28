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الإيكونوميست: 250 ألف شخص يحضرون قداس البابا فرنسيس

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الإيكونوميست: 250 ألف شخص يحضرون قداس البابا فرنسيس الإيكونوميست: 250 ألف شخص يحضرون قداس البابا فرنسيس

التحرير

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بابا الفاتيكان يصف الإسلام بدين السلام وعارض سلفه بندكتس حينما هاجم المسلمين 

بعنوان"فرنسيس في بلاد النيل.. البابا يزور " قالت "مجلة الإيكونوميست" البريطانية إن بابا الفاتيكان السابق بندكتس السادس عشر كان معروفا بمواقفه المتشددة ضد الإسلام، لكن خليفته فرنسيس الذي يزور القاهرة الآن أكثر انفتاحا، وسبق أن اعترض على مواقف سلفه بشأن المسلمين.

ولفتت المجلة البريطانية إلى أن " البابا فرنسيسي حينما كان كاردينال في الأرجنتين، انتقد تصريحات بندكتس التي أدلى بها ضد الإسلام عام 2013، داعيا لمزيد من الحوار بين الأديان، وبعد فترة من تنصيبه غسل أقدام السجناء في روما -وفقا للطقوس المسيحية- وكان من بينهما اثنان من المسلمين، وفي عام 2014 قام بجولة في كل من الأردن ووفلسطين، ويهدف إلى إصلاح العلاقات بين الفاتيكان والإسلام التي أساء إليها بندكتس".

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وذكرت أن "البابا فرانسيس يأمل في مواصلة تحسين العلاقات بين المسيحيين والمسلمين وذلك خلال زيارة التي بدأها للقاهرة وهي أول رحلة منذ السابقة التي قام بها البابا يوحنا بولس الثاني"، مضيفا أن "البابا سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح وشيخ الازهر أحمد الطيب اللذين سبق وأن استضافهما في الماضي بالفاتيكان".

ولفتت إلى أن "البابا قد يسمع بعض الشكاوى الخاصة بالمسيحيين خلال لقائه بالبابا تواضروس"؛ لافتة إلى أن "فرنسيس يؤكد دائما أن الإسلام هو دين السلام ورفض إلغاء رحلته للقاهرة أو ركوب سيارة واقية من الرصاص أثناء تواجده في العاصمة المصرية"؛ موضحا أنه "من المتوقع أن يحضر قداس البابا فرانسيس غدا 250 ألف شخص على الأقل".

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