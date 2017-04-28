البرلمان في أسبوع: موافقة على «السلطة القضائية»..وتأجيل علاوة الـ10%

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عقد مجلس النواب جلستين يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي، ناقش خلالهما عددا من المقترحات الخاصة بالنواب ولعل أبرزها تعديلات قانون السلطة القضائية المقدمة من النائب أحمد حلمي الشريف، ومقترح زيادة العلاوة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغيرها من المقترحات التي يرصد «التحرير» خلال هذا التقرير:

الموافقة على تعديلات السلطة القضائية

وافق مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، بأغلبية ثلثي المجلس على مشروع قانون الهيئات القضائية بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، حيث رأى المجلس أن مشروع القانون جاء داعمًا لاستقلالية تلك الجهات والهيئات القضائية.

كان ينص التعديل على أن يُعيّن رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يُعيّن رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، إضافة إلى سن المعاش تكون عند 60 عامًا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه 34 نائبًا ونائبة بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، مطالبين بوضع أسمائهم في قوائم الرافضين للقانون، وعلى رأسهم النواب علاء عبد المنعم، ونواب تكتل «25 - 30»، والدكتور أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، وآخرون مستقلون.

إشراف قضائي علي الانتخابات مدى الحياة

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مقترح الحكومة بشأن حل أزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي تضمن أن يكون الإِشراف القضائي وجوبي لمدة 10 سنوات من إعداد الدستور، على أن يكون جوازي بعد انتهاء هذه المدة.

وآثار المقترح جدلًا واسعًا بين الأعضاء خلال اجتماعها الأربعاء انتهى إلى التصويت عليه بالرفض بإجمالي 22 صوتا، في حين وافق عليه 14 نائبا، وامتنع نائب وحيد عن التصويت.

ونص الاقتراح على "أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفاءات والانتخابات، التي تجري خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهي في السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".

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وتمسك أعضاء اللجنة بأن يكون الإشراف القضائي مدى الحياة، وهو الموقف السابق لهم في هذا الصدد، ومن المنتظر أن يرسل تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة مرة أخرى لدراسته، حيث من المرجح أن يثير أزمة أخرى، خاصة أن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، رفض رؤية الإِشراف القضائى الكامل ويتضامن مع الحكومة.

يشار إلى أن هذه المادة سبق وأن أحدثت أزمة في قاعة مجلس النواب، فيما تدخل أحد النواب وطلب إعادة مناقشتها مرة أخرى في اللجنة التشريعية، إلا أن الأعضاء تمسكوا بموقفهم السابق والمعلن من قبل.

تأجيل الموافقة النهائية علي العلاوة

أرجأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون العلاوة الاجتماعية؛ لعدم توافر أغلبية الثلثين اللازمة لتمرير القانون، نظرا لتطبيقه بأثر رجعي، وحاجة البرلمان للحصول على موافقة النواب عبر التصويت من خلال "النداء بالاسم".

وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ خلال جلسته العامة، اليوم الخميس، على إقرار العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها، وحد أقصى 120 جنيها.

الموافقة علي قانون الرياضه

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون إصدار قانون الرياضة، والذى يستهدف تنمية الروح الرياضية، ووقف شغب الملاعب، وتلبية المتطلبات الدولية للنشاط الرياضى، وتنمية النشاط الرياضى فضلا عن تقديم حلول الى العديد من المشكلات التى تواجه الأندية و النشاط الرياضى في مصر، وتعديل الأسس الموضوعية للمحكمة الرياضية.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة حاليًا، أهمية إصدار قانون الرياضة؛ نظرا لما يستهدفه من تنمية وتطوير المنظومة الرياضية وتقديم حلول للمشكلات التمويلية التى تعترى منظومة تطوير العمل الرياضى فى مصر.