الحلقة (11) من "ميراث الريح": سائق التاكسي يثبت براءة ثابت من اغتصاب علياء

كتب : مروة مدحت منذ 17 دقيقة

في الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "ميراث الريح"، تسأل رحمة أخاها عن إمكان الغش في الأدوية وتغيير تاريخ الصلاحية، ويبدأ التحقيق مع نهى سكرتيرة المدير المالي، في قضية ثابت، الذي ينكر تهمة اغتصاب علياء، ويطلب المحامي الخاص به أن يفرج عنه بعدة ضمانات.

يأمر مساعد النائب العام بحبس ثابت أربعة أيام، ويطمئن الحاج إبراهيم زوجته فردوس على ابنها ثابت، الذي يؤكد لها أن المحامي قال إن موقفه القانوني سليم، ويذهب الحاج إبراهيم الطيب إلى منزل صبري، ويتحدث مع علياء التي تعترف له بأنها كذبت وأن ثابت لم يغتصبها، لكنها أحبته وهو تخلى عنها.

تحاول مديحة ورحمة التخفيف على سلوى زوجة ثابت، التي لم تتوقف عن البكاء منذ إلقاء القبض عليه، ويذهب رجل إلى صبري ليخبره بأنه سائق التاكسي الذي استقلته علياء في اليوم الذي تعرضت فيه للاغتصاب، ويروي له أن أربعة شباب خطفوا ابنته وليس واحدا فقط.

يأخذ صبري الرجل معه ويذهب إلى الحاج إبراهيم الطيب، ثم يذهبون جميعا إلى النيابة، ليخبر الرجل وكيل النيابة بكل ما رآه ليلة الحادثة، وبعد الاستماع للشهود يتأكد وكيل النيابة من براءة ثابت ويأمر بالإفراج عنه.

"ميراث الريح" من تأليف مصطفى محرم وإخراج يوسف شرف الدين، وبطولة محمود حميدة وسمية الخشاب وعفاف شعيب وطارق الإبياري.