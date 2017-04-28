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واشنطن بوست: زيارة البابا توطد العلاقات بين المسيحية والإسلام

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واشنطن بوست: زيارة البابا توطد العلاقات بين المسيحية والإسلام واشنطن بوست: زيارة البابا توطد العلاقات بين المسيحية والإسلام

التحرير

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بعنوان "البابا فرانسيس يبدأ رحلته بمصر من أجل التواصل مع المسيحيين" قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن "زيارة البابا فرنسيس التي تستغرق يومين في القاهرة تهدف إلى التواصل مع المسيحيين في وتحسين العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية وبين زعماء المسلمين".

ولفتت الصحيفة إلى أن "فرنسيس بدأ زيارته بالقصر الرئاسة الكائن بأكبر حي راقٍ، ألا وهو ضاحية مصر الجديدة، حيث يستقبله الرئيس ، ليجتمع بعد ذلك بشيخ الأزهر أحمد الطيب، زعيم أكبر مؤسسة إسلامية والتي تلاقي الاحترام والتبجيل على نطاق واسع من قبل المسلمين السنة"، مشيرا إلى أنه "بعد إلقائه خطاب في الأزهر سينتهي اليوم بزيارة البابا تواضروس الثاني بطريرك الأقباط الأرثوذوكس" .

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وقالت الصحيفة الأمريكية إن "فرانسيس يصل في وقت صعب جدا لمصر؛ فعلى مدار الأشهر الخمسة الماضية، حدثت تفجيرات للكنائس من قبل إرهابيين تابعين لتنظيم داعش الذين يهدفون إلى زرع الانقسامات الدينية وزعزعة الاستقرار في البلاد"، لافتة إلى أن "زيارة البابا هي محاولة لإظهار الوحدة مع المجتمع المسيحي بمنطقة الشرق الأوسط، والذي يستهدفه الإرهابيون والمتطرفون دينيا في كل من سوريا والعراق وليبيا".

وأشارت إلى أن "الزيارة تأتي أيضا لتوطيد العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر، وخاصة قادتهم وزعمائهم"، مضيفة أن "جميع المسيحيين في مصر هم من الأقباط الأرثوذكس أما الروم الكاثوليك فيشكلون أقل من 1%"، مضيفة "في رسالة هذا الأسبوع نشرت على الإنترنت، قال فرانسيس إنه يود زيار مصر ليكون شاهدا على المودة لجميع مسيحيي الشرق الأوسط ورسول للصداقة والاحترام للمصريين والمنطقة".

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