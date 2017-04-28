«من 929 وحتى 3».. تعرف على أسعار سيارات مازدا المستعملة

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد في السوق المصرية، بعد حالة ارتفاع الأسعار الشديدة التي شهدتها السيارات في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما سادت حالة رواج في السوق بسبب الإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء السيارات الجديدة.

وفي هذا السياق، نقدم صورة واضحة لأسعار السيارات المستعملة لشركة "بروتون" الماليزية خلال الفترة الأخيرة بالسوق المصرية..



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واحدة من أشهر السيارات القديمة للشركة اليابانية، وتتوافر موديلاتها الخاصة بتسعينات القرن الماضي بأسعار لا تتجاوز 30 ألف جنيه.

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تتراوح أسعار السيارة التي غزت الأسواق المصرية، استغلالًا لنجاح شقيقتها الكبرى "مازدا 3"، ما بين 230 و300 ألف جنيه، وذلك للموديلات من 2016 وحتى الآن.

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استطاعت في وقت قصير إثبات جدارتها كسيارة من الصف الأول لإصدارات السيدان بالسوق المصرية، وتعرض موديلاتها من 2008 وحتى 2016 بأسعار تتراوح من 100 ألف جنيه إلى 350 ألفًا، حيث ترتفع تدريجيًّا مع تقدم سنوات التصنيع.

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تمتلك السيارة تاريخًا لا بأس به بالسوق المصرية، وتعرض موديلاتها القديمة الخاصة بأعوام 2004 وحتى 2006 بأسعار لا تتجاوز 200 ألف جنيه، أما الموديلات الحديثة منها، فتمتلك باقتين لها داخل مصر، وتعرض بأسعار تتراوح من 300 إلى 350 ألف جنيه.

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من أشهر السيارات القديمة في السوق المصرية، وتمتلك شهرة واسعة كونها إحدى الإصدارات التي لاقت انتشارًا واسعًا لدى الجمهور، ولا تتجاوز أسعار السيارة عن 30 ألف جنيه، وذلك لموديلاتها في ثمانينات القرن الماضي.

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سارت على غرار شقيقتها "مازدا 929"، فهي من أشهر السيارات القديمة في السوق المصرية، ولا يزيد سعرها على 30 ألف جنيه لموديلاتها في ثمانينيات القرن الماضي.