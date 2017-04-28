«مواطنون خائنون وراء رفع الأسعار».. أجرأ 6 تصريحات لمحمد صبحي

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الفنان محمد صبحي واحد من أبرز الفنانين الذين عادة ما ينشغلون بمشاكل وهموم المواطن المصرى ويبدون آرائهم فى مختلف القضايا الفنية والسياسية والاقتصادية المختلفة، والتى أثارت حوله الجدل عدة مرات على مواقع "السوشيال ميديا"، وكان آخرها تصريحه حول ارتفاع الأسعار الذي أدلى به في احتفالية عيد تحرير سيناء، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز ما قاله "ونيس" وأحدث ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي.

1- المعلمون والقضاة يستحقون أعلى رواتب

صرح محمد صبحي بالمؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم بأن هناك 4 فئات بالمجتمع لابد وأن تحصل على أعلى الرواتب والامتيازات، تقديرًا لمجهوداتهم والدور الذي يقومون به تجاه المواطنين، وهم المعلمون والقضاة وضباط الشرطة والجيش.

2- هناك آيات خطر في القرآن

اعتبر صبحي أن بعض الآيات القرآنية التي تُدرس لطلبة المرحلة الابتدائية بالمدارس تمثل خطرًا عليهم وعلى المجتمع، بسبب اختيار آيات معينة لتعليمها لهؤلاء للأطفال، حيث يجب اختيارها بعناية شديدة وشرحها شرحًا صحيحًا".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي عبر قناة "المحور"، قائلاً: "مشكلتنا الحقيقية أننا ندافع عن الإسلام، ونحن ضد كل تجار الدين، وما حدث في مصر كان إساءة للإسلام أكثر مما أساء لمصر..عندنا أمية دينية وقصور في الأمور الدينية".

3- حديثه عن رموز 25 يناير

تحدث صبحي عن نشطاء ثورة 25 يناير فى حوار له مع الإعلامي مصطفة بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، قائلاً: " إن مصر تحملت أعباء كبيرة بعد ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن من يدمرون في مصر ويحرقونها لا يمكن أن يسعوا لخير هذا البلد.. أين رموز 25 يناير الآن ولماذا لم يفكروا في مساعدة الدولة والرئيس؟، مردفًا: رموز 25 يناير رفعوا شعار "فيها لأخفيها".

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4- مبارك لم يخن البلد

قال صبحى أثناء حواره ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "LTC" إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لم يخن البلد، وتابع: "محمد مرسي تآمر عليها وخانها"، رافضًا المقارنة بين الثورة المصرية بنظيرتها الفرنسية، قائلاً: "الثورة الفرنسية سبقها 50 سنة فكرية، لا عندنا ثورة فكرية ولا ثقافية، وفيه ناس مشكوك في انتماءاتها".

5- نادم على فيلمي مع هياتم

وضّح محمد صبحي أنه ضد الابتذال الذي لا يوصل فكرة أو هدفًا معينًا، مشيرًا إلى أنه لا يعترض على المشاهد الساخنة أو القبلات فى المطلق، وأن في تاريخه السينمائي 23 فيلمًا فقط والتى اكتفى بها بعدما وجد نفسه أنه فى طريقه للمزيد من أفلام المقاولات، واستطرد فى حوار سابق له مع الإعلامي عمرو الليثي "بوضوح": "حاربوني على الفيسبوك بمشهد هياتم ولو اتعرض عليَّ تاني مش هعمله".

6- مواطنون خائنون وراء رفع الأسعار

آخر تصريحات صبحى بفعاليات احتفالية تحرير سيناء بمركز "دمنهور" الثقافي، والتى أكد فيها أن ارتفاع الأسعار اليومي بهذا الشكل سرقة حقيقية من مواطنين خائنين، ووصفهم بـ"مجموعة من الوسطاء لم نعرفهم طوال عمرنا"، لافتًا إلى أن محدودي الدخل والفلاح هم من يتحملون ارتفاع الأسعار.

