باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام طنطا

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أعلن البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيلة الفريق لمواجهة نادي طنطا، في تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة، بستاد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

ويبدأ أبناء القلعة البيضاء اللقاء بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد ناصف - علي جبر - الونش - حسني فتحي.

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خط الوسط: ريكو - طارق حامد - معروف يوسف - أحمد رفعت - شيكابالا.

خط الهجوم: باسم مرسي.

واستبعد المدير الفني للفريق المهاجم النيجيري ستانلي، إذ يخوض تدريبات خاصة تحت إشراف مدرب الأحمال جواو تفاريز.