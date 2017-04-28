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باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام طنطا

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باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام طنطا باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام طنطا

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أعلن البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لنادي ، تشكيلة الفريق لمواجهة نادي طنطا، في تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة، بستاد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ26  من الدوري الممتاز.

ويبدأ أبناء القلعة البيضاء اللقاء بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد ناصف - علي جبر - الونش - حسني فتحي.

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خط الوسط: ريكو - طارق حامد - معروف يوسف - أحمد رفعت - شيكابالا.

خط الهجوم: باسم مرسي.

واستبعد المدير الفني للفريق المهاجم النيجيري ستانلي، إذ يخوض تدريبات خاصة تحت إشراف مدرب الأحمال جواو تفاريز.

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