مدرب الاتحاد: احترم زيارة مسؤولي الإسماعيلي.. ولن اتنازل عن حقي

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قال وكيل سلامة مدرب الاتحاد السكندري، إنه يحترم زيارة وفد النادي الإسماعيلي خالد فرو وانوس وعلاء العركي في منزله لإنهاء أزمته مع أحد موظفي النادي الإسماعيلي، مؤكدًا أنه أحسن استقبال الضيوف كونهم بمنزله، ولكنه لن يتنازل عن الدعوى القضائية إلا بعد حصوله على حقه كاملاً.

وكان أحد موظفى النادى الإسماعيلى، تعدى بالضرب على مدرب الاتحاد أثناء اللقاء الذى جمع بين الفريقين بملعب الإسماعيلى وهو ما دفع الوكيل سلامة لتحرير محضر بالواقعة.

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انتهت مقابلة الفريقين بالتعادل (1-1)، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.