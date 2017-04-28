الأهلي والزمالك ومنتخب المحليين.. أزمات تنتظر «البطولة العربية»

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تسببت البطولة العربية المقرر انطلاقها في الفترة من 21 يوليو وحتى 5 أغسطس، في أزمة كبيرة لمنتخب المحليين الذي يخوض معسكرًا في أغسطس المقبل استعدادًا لمواجهتي المغرب، الذهاب في مصر أحد أيام 10 أو 11 أو 12، والعودة أحد أيام 18 و19 و20 من نفس الشهر.

وتكمن الأزمة في أن الجهاز الفني قرر دخول معسكر في أغسطس بداية من يوم 1 في الشهر، لكن لن يتمكن المنتخب من ضم لاعبي الأهلي والزمالك لمشاركتهم مع فريقهما خلال البطولة، حيث إنهما سيتواجدان بفرقهما حتى يوم 5 أغسطس في حالة وصول الأهلي والزمالك للمباراة النهائية.

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وتلوح في الأفق بوادر أزمة بين هاني رمزي المدير الفني المتمسك بضم لاعبي القطبين من بداية المعسكر، والناديين اللذين سيتمسكان ببقاء لاعبيهما حتى نهاية البطولة، والسبب قد لا يكون البطولة فقط بل الخوف على اللاعبين من الإجهاد أيضًا.