الزمالك يغادر المنصورة متجها للمحلة

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غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مدينة المنصورة، متجهًا إلى المحلة لخوض مباراة طنطا اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة 26 لبطولة الدوري.

وأدى لاعبو الزمالك صلاة الجمعة فى فندق الإقامة بالمنصورة بناءًا على تعليمات الأمن، بسبب التواجد الجماهيرى المكثف أمام بوابات الفندق لاستقبال الفريق.

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كما منح الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق أحمد فتوح الظهير الأيسر راحة اليوم الجمعة، من تدريبات المستبعدين من مواجهة طنطا، خوفا عليه من الإصابات في ظل اعتماد الجهاز عليه في الفترة الأخيرة.