أخبار عاجلة

بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة» -
السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب -
بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية -
السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه» -
السيسي لبابا الفاتيكان: الإسلام بريء من أهل الشر -
السيسي: «الإسلام الحق لم يأمر بقتل الأبرياء» -
رئيس أساقفة بيروت: بابا الفاتيكان جاء إلى أرض الكنانة لإقامة السلام -
صور| افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء -
بابا الفاتيكان: مصر زهرة العالم وأرض الحضارة -
البابا فرانسيس يختتم كلمته: انشروا الأخوة والسلام لشعب مصر الطيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الزمالك يغادر المنصورة متجها للمحلة

Google+ Print
الزمالك يغادر المنصورة متجها للمحلة الزمالك يغادر المنصورة متجها للمحلة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، مدينة المنصورة، متجهًا إلى المحلة لخوض مباراة طنطا اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة 26 لبطولة الدوري.

وأدى لاعبو الزمالك صلاة الجمعة فى فندق الإقامة بالمنصورة بناءًا على تعليمات الأمن، بسبب التواجد الجماهيرى المكثف أمام بوابات الفندق لاستقبال الفريق.

شاهد أيضا

كما منح الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق أحمد فتوح الظهير الأيسر راحة اليوم الجمعة، من تدريبات المستبعدين من مواجهة طنطا، خوفا عليه من الإصابات في ظل اعتماد الجهاز عليه في الفترة الأخيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شوط أول سلبي بين الزمالك وطنطا

شوط أول سلبي بين الزمالك وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك

ستاد مصر: توقعات أداء لقاء طنطا والزمالك وتشكيل الفريقين وأجواء ما قبل المباراة

ستاد مصر: توقعات أداء لقاء طنطا والزمالك وتشكيل الفريقين وأجواء ما قبل المباراة

باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام طنطا

باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام طنطا