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بوتين : ارتفاع عدد مدمني المخدرات في روسيا إلى 600 ألف شخص

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بوتين : ارتفاع عدد مدمني المخدرات في روسيا إلى 600 ألف شخص بوتين : ارتفاع عدد مدمني المخدرات في روسيا إلى 600 ألف شخص

مصراوي Masrawy

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ): 

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن عدد مدمنى المخدرات وصل إلى 600 ألف شخص في روسيا وفقا للاحصائيات الرسمية، معربا عن اسفه ان هذا الرقم خلال السنوات الخمس الاخيرة لم يتغير للأفضل.

وقال بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي اليوم الجمعة : "إن العدد المسجل بشكل رسمي للمدمنين على المخدرات وفق الاحصائيات هو قرابة 600 الف شخص"، مشيرا الى أن عدد المدمنين بين من هم دون سن الرشد ارتفع بنسبة 60 بالمئة.

وأضاف : " أن هذه احصائيات رسمية، ولكن المعطيات غير الرسمية تشير إلى أن قرابة 7.5 مليون شخص يتعاطون المخدرات في روسيا، بينهم 2 مليون بشكل دائم".

وأوضح الرئيس الروسي أن تدفق المخدرات الى روسيا يتم عبر عصابات من الخارج، بما في ذلك من اوكرانيا. وتابع قائلا :"يتوسع نطاق الاتجار بالمخدرات الاصطناعية والحبوب في روسيا عبر جماعات إجرامية من الخارج من دول أوروبا وآسيا. وأكد أنه في الآونة الأخيرة هناك تدفق كبير للمخدرات إلى روسيا من أوكرانيا .

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