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بالصور.. أهالي "الشناوية" يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش

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مصراوي Masrawy

أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (1)أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (1)

أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (2)أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (2)

أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (3)أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (3)

أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (4)أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (4)

أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (5)أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (5)

أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (6)أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (6)

أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (7)أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (7)

أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (8)أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (8)

أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (9)أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (9)

أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (10)أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (10)

أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (11)أهالي الشناوية يشيعون جنازة ضابط شرطة استُشهد في العريش (11)

بني سويف ــ أحمد كامل:

شيع الآلاف من أهالي الشناوية، التابعة لمركز ناصر، شمال بني سويف، تقدمهم المهندس شريف حبيب محافظ الإقليم، واللواء عادل تونسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، عقب صلاة الجمعة، جثمان الشهيد ملازم أول شرطة أحمد سيد أحمد سعد الجندي، والذي استُشهد، أمس الخميس، في انفجار عبوة ناسفة أسفل مدرعته بالعريش، في جنازة عسكرية.

وأدى المحافظ صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد مسجد عمر بن عبد العزيز، بحضور النائب هشام مجدي، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، والعديد من قيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والتنفيذية، وسط تنديد واسع من الأهالي والمشيعين بالإرهاب.

وردد المشاركون في الجنازة هتافات منددة بالإرهاب بينها: "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، ولا إله إلا الله الإرهاب عدو الله".

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